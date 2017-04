Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Boa noite. Essas são as imagens do papel de energia e da rua em que moro, sempre é cobrado a taxa de iluminação pública e olha só as condições dá iluminação, se não for a luz de dentro da nossas próprias casas.

Moro no residencial Nova Caiçara, por trás do colégio Lysia Pimentel."