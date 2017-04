Lima da Farmácia lança livro e DVD contando a história do rádio sobralense

Na noite da última sexta-feira (13), no Teatro São João, o empresário sobralense, conhecido como Lima da Farmácia, lançou o seu livro: História Radiofônica Sobralense, juntamente com DVD. Apaixonado pelo rádio, com um bom relacionamento com os radialistas em exercício em Sobral, Lima publica uma das mais importantes obras de registro histórico da radiofonia sobralense.





Em uma noite de autógrafos muito concorrida, o escritor recebeu no saguão principal do Teatro São João, juntamente com os seus familiares, profissionais da imprensa, além dos amigos do Rádio e membros da sociedade sobralense em geral. Durante o evento, foi apresentado um vídeo que resgata os principais ícones do Rádio de Sobral, bem como uma exposição de fotos e aparelhos de rádios de várias eras.





O livro contém mais de 700 fotos de 1938 até 2012, representando quase 400 profissionais que estiveram e estão na história da Rádio de Sobral. Entre os convidados o representante do Sindicato dos Radialistas, Araújo Pachelle, e profissionais radialistas, como Tupinambá Marques, Genaldo Azevedo, Luiz Siqueira, Fernando Solon, Willamy Vasconcelos, Dorembergue Sá, Guilherme Constâncio, entre outros.





Via O Sobralense