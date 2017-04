Mais um acidente de trânsito com vítima é registrado nos trilhos do VLT de Sobral. O sinistro aconteceu na tarde desta quinta-feira (27) na Av. John Sanford, no junco. O motociclista perdeu o controle da moto ao passar sobre os trilhos do VLT, que ficam no meio da via pública. Uma equipe do SAMU socorreu o motociclista para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas