MAIS UM CRIME DE MORTE É REGISTRADO NA CIDADE DE MASSAPÊ

A violência aumenta a cada dia no Interior do Ceará! A Polícia registrou um homicídio no bairro da Rodagem, fato ocorrido na noite deste sábado (29), por volta das 21h.





A vítima foi identificada como "Lukinhas". O jovem foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. "Lukinhas" foi socorrido com vida para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Viaturas da PM estão diligenciando na tentativa de prender os autores do crime. Mais detalhes em breve.