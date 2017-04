Marco/Ce: Vereador incentiva população ao erro para tentar criar constrangimentos com gestão municipal

O Vereador Erasmo, apesar de ser um legislador, pelo visto pouco entende de lei, ou age de má fé. A última do vereador, é que ele vem usando as redes sociais para incentivar a população da zona urbana ao erro.





Para melhor entender, o caso é que o código de postura do Marco, assim como de várias outras cidades, restringe a criação de animais como porcos, aves e gado no perímetro urbano. Pois a criação de aves e outros animais sem inspeção e em condições irregulares, são propícias para o desenvolvimento de doenças.





Pois bem, em mais uma tentativa frustada de atacar a gestão municipal, o atabalhoado vereador, sabendo das obrigações dos órgãos fiscalizadores, tem usado as redes sociais, para tentar incentivar aos marquenses a continuar no erro, mantendo criações no perímetro urbano, para assim criar constrangimentos entre população e gestão.





O pior de tudo é que, o vereador, que nem mesmo tem suas origens no município, desrespeitou os marquenses quando em vídeo, usou diversos palavrões para atacar pessoas, mostrando falta de controle e baixaria.