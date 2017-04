MASSAPÊ: Acidente com vítima fatal é registrado em Ipaguassu Mirim

Um acidente envolvendo duas motocicletas, uma Honda CG 150 Preta Placas PMH-3687 de Massapê e uma Honda CG 125 fan preta de placas NVA-1642 de Sobral, deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave na tarde deste domingo (9). A colisão ocorreu na curva na ponte Paraná, na sede do Distrito de Ipaguassu-Mirim, no município de Massapê.

Os envolvidos no acidente foram: Ana Lourdes Alexandre Martins, 40 anos, teve ferimentos na cabeça, já Raí Expedito Pacheco (Caçula) teve fraturas expostas nas duas pernas, ambos moram na cidade de Massapê. O jovem Evilázio Melo Rodrigues Junior, que conduzia a motocicleta fan, não apresentava sinais vitais e foi levado as pressas para o hospital da cidade de Massapê, mas não conseguiu ser reanimado e veio a óbito. Ele residia no Conjunto Habitacional Nova Caiçara, em Sobral.