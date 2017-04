Médico dorme no chão de hospital após realizar 5 cirurgias em 28h

De acordo com o People's Daily Online, ele realizou duas cirurgias durante a noite e mais três na manhã seguinte - sem fazer pausas para dormir.

Ao final do turno mais que exaustivo, o médico usou um colchão fino para descansar no chão do hospital.





Nas redes sociais, ele foi chamado de herói por ter passado tantas horas trabalhando a fim de salvar vidas. Outros, no entanto, mostraram preocupação com a saúde do próprio cirurgião: "Um médico não é apenas um profissional, ele é também uma pessoa".

Via Rede TV Uol