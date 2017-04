Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 01, 17, 38, 43, 45 e 47.





Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1925 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (29), em Franco da Rocha (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 40 milhões. Os números sorteados foram: 01, 17, 38, 43, 45 e 47. Confira o rateio.





Sena - 6 números acertados - Não houve acertador





Quina - 5 números acertados - 50 apostas ganhadoras, R$ 53.604,54Quadra - 4 números acertados - 5.258 apostas ganhadoras, R$ 728,20





QUINA





Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4371 da Quina sorteadas neste sábado (29), em Franco da Rocha, SP. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 3,5 milhões. Os números sorteados foram: 14, 42, 57, 64 e 78. Confira o rateio:





Quina - 5 números acertados - Não houve acertador





Quadra - 4 números acertados - 76 apostas ganhadoras, R$ 5.735,41





Terno - 3 números acertados - 5.622 apostas ganhadoras, R$ 116,59





Duque - 2 números acertados - 129.450 apostas ganhadoras, R$ 2,78