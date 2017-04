"Neste momento em que a POLÍITCA perde crédito junto à sociedade, venho expressar minha indignação referente à prática corriqueira de alguns vereadores de nossa Sobral. Visitando o distrito de Patriarca deparei-me com um ANEXO da escola Pery Frota que fica ao lado da igreja. Conversando com moradores daquela comunidade tomei a informação que aquela casa é de propriedade do vereador de Sobral. Ora, há pouco tempo ele havia comprado aquele imóvel e já estar alugado para a prefeitura de Sobral? Fiquei me perguntando quanto será o aluguel do mesmo? Quanto custa esta despesa para o município? Tem tantos imóveis naquela comunidade, porque alugar logo a casa de propriedade do vereador? A obra da construção da Escola está parada (abandonada), porque não dar continuidade a construção da escola? Em quantos distritos de nosso município esta prática vem ocorrendo? Será que esta prática de financiamento é um MENSALÃO municipal? O que diz o Ministério Público sobre esta realidade? Será que a câmara de vereador de Sobral tem coragem de fazer uma investigação sobre o assunto?"