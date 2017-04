Moradores reclamam que desde quarta-feira, dia 5, está faltando água em vários blocos do residencial Nova Caiçara. Segundo os moradores, o pessoal do SAAE não está mais nem atendendo as ligações das reclamações. A população do Caiçara solicita com urgência a regularização do serviço.

Sobral Veja mais sobre: noticias