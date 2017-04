Motorista alcoolizado perde o controle e atropela 12 pessoas em Maracanaú

O homem de 28 anos dirigia um Golf e foi encaminhado para a delegacia do Bairro Pajuçara, em Maracanaú.

Um motorista desgovernado subiu um canteiro e atropelou pelo menos 12 pessoas na Avenida Chácara Edson Queiroz, no Bairro Pajuçara, em Maracanaú. O caso aconteceu na noite de sábado (1). O homem de 28 anos dirigia um carromodelo Golf e foi encaminhado para a delegacia do bairro.





O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, onde deu 0,73 de álcool no sangue. Logo depois, na delegacia, foi autuado por alcoolemia e lesão corporal culposa.





O homem de 28 anos foi levado ao Instituto Médico Legal para realizar exames de corpo delito.





O comerciante João Batista foi uma das testemunhas do acidente. “Poderia ter sido bem pior. Porque mais tarde sempre tem seresta nessa região e o aglomerado de pessoas é maior. Pelo menos foi mais cedo e tinha menos pessoas”, afirmou o comerciante.





As vítimas do acidente foram encaminhadas para o Frotinha de Messejana e para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ainda não se sabe como é o estado de saúde dos feridos no acidente.





Fonte: Tribuna do Ceará