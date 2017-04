Motorista é preso por dirigir ambulância embriagado em Sobral

Um motorista de 36 anos foi preso nesta quarta-feira (5) por dirigir uma ambulância embriagado no município de Sobral, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez.





O condutor foi abordado durante uma fiscalização de rotina em uma Unidade Operacional da PRF na rodovia BR-222, na altura do quilômetro 221, em Sobral. Ao ser parado, o homem desceu da ambulância apresentando sinais de embriaguez.





O resultado do teste do bafômetro realizado pelo motorista foi de 0,78 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mgl) durante o teste. Devido ao nível de embriaguez, ele foi autuado em flagrante na Lei Seca por crime de trânsito.





Após o flagrante, o motorista foi preso e levado à Delegacia Regional de Sobral. O motorista também foi multado pelo cometimento de infração gravíssima, e poderá ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.





Com informações do portal G1

Foto ilustrativa