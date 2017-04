MULHER É ASSASSINADA A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE SANADOR SÁ

Uma mulher foi assassinada com requintes de crueldade na zona rural do município de Senador Sá, precisamente na estrada da Picada.

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (24), onde a vítima sofreu vários golpes de faca, vindo a morrer no local. A vítima transitava de bicicleta, quando foi abordada por um indivíduo que estava com uma faca do tipo peixeira, que desferiu vários golpes conta a vítima.





Maria do Livramento Florêncio da Silva, 39 anos, natural de Senador Sá, residia na rua Padre Tarcísio Melo,Senador Sá. De acordo com populares, a mulher fazia diariamente sua pedalada matutina sempre no mesmo trajeto.





A mulher foi vista minutos antes por uma dupla de carroceiro que se deslocava para buscar areia em uma área próxima ao local do sinistro, “por voltas das cinco e pouco ela vinha atrás de nós, só que passamo pro outro lado e ela seguiu direto”.





No local há marcas de sangue em vários pontos, num perímetro de aproximadamente 5 metros, onde aparentemente a vítima tentou fugir quando foi esfaqueada, pelo rastro de sangue a vítima ainda tentou voltar para próximo a bicicleta, onde tombou sem vida, caindo de bruços sobre o pneu traseiro de sua bicicleta.





Uma equipe da Perícia forense esteve no local realizando os trabalhos periciais e encaminhou o corpo da vítima para o IML de Sobral.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.