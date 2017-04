Nacional: Setor Pesqueiro ganha apoio do Deputado Moses Rodrigues

Uma comitiva de representantes do setor pesqueiro dos Estados do Ceará, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, liderados pelo deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), estiveram na tarde desta terça-feira (05), em audiência com o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, solicitando que sejam descriminalizadas 32 espécies de pesca consideradas proibidas pela portaria 445/2014, e que são essenciais ao setor para geração de emprego, renda e sustentabilidade do turismo no Ceará.





“O Ministro se comprometeu conosco em rever a quantidade de espécies que tem trazido prejuízos inestimáveis ao setor pesqueiro, após envio de justificativas técnicas do setor. A partir daí, revisarão a portaria e permitirão a pesca das espécies com sustentabilidade, porque a atividade gera 300 mil empregos direitos somente no Ceará”, destacou Moses Rodrigues.





Pela manhã, o parlamentar sobralense foi recebido pelo presidente do Senado, Sen. Eunício Oliveira para uma reunião com o presidente da Associação dos Produtores de Camarões, Itamar Rocha. Durante o encontro, o representante do setor alertou sobre os riscos da liberação da importação de camarões e outros crustáceos provenientes de países classificados com alto risco doenças epidemiológicas, capazes de afetar, diretamente, a saúde dos humanos que consomem alimentos contaminados.





O parlamentar cearense, juntamente, com o presidente do Senado Federal, Sen. Eunício Oliveira tem feito um intenso esforço para que o pleito do setor pesqueiro seja atendido, e a economia do Ceará não seja prejudicada. O encontro foi acompanhado pelo superintendente do IBAMA no Ceará, Herbert Lobo.