NOTA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE SOBRAL

Acerca das notícias vinculadas pela imprensa local, sobre a postura dos Guardas Municipais que atuam no apoio a fiscalização do Mercado Público, a Secretaria da Segurança e Cidadania (Sesec) esclarece que os agentes agiram com legitimidade e na conformidade de suas funções. A Sesec repudia atos de violência e truculência, os quais, caso evidenciados, serão apurados a fim de responsabilizar os seus autores, com cabíveis providências.





A fiscalização de ambulantes vem acontecendo desde janeiro de 2017, contemplando ações educativas e preventivas para a remoção daqueles que atuam nas calçadas. Cada ambulante é orientado a procurar a gerência do Mercado para que, nos casos possíveis, sejam atribuídos espaços na área interna, entretanto, alguns ambulantes se negam a sair das calçadas, descumprindo o código de conduta do Município, culminando com medidas proibitivas da circulação de carrinhos e outros veículos que prejudicam a livre circulação dos populares.