"Meu irmão foi vítima de um acidente de trânsito na noite de ontem (9), por volta das 22h, no distrito de Patriarca, em Sobral. Foi encaminhado para o hospital Santa Casa pela ambulância do citado distrito. Ressalto que ele foi muito bem atendido pela equipe médica e por todos os funcionários do hospital Sta. Casa. Muito obrigado e parabéns pela equipe da Santa Casa, principalmente Dr. Adriano, que atendeu meu irmão com muita eficiência."