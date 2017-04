Em apenas dois dias (25 e 26/Abril) o Blog Sobral 24 horas obteve 311.992 acessos. Gostaríamos de agradecer a Deus e aos nossos leitores. Também agradecemos aos nossos patrocinadores e colaboradores. Desde 2011 que estamos trabalhando para levar a informação com qualidade para os nossos leitores dos fatos que acontecem em Sobral, no Brasil e no Mundo.





Clique na imagem para ampliá-la: