NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria da Educação esclarece que o imóvel locado para funcionamento do Anexo da Escola Pery Frota, no Distrito de Patriarca, é de propriedade do Sr. Raimundo Nonato Almeida Fialho Júnior, conforme publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 33, de 27 de março de 2017. Portanto, não pertence a nenhum dos vereadores de Sobral. Todas as informações dos atos públicos da Prefeitura também estão disponibilizadas no Portal da Transparência.

