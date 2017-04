NOTA DE ESCLARECIMENTO DOS POSTOS SÃO DOMINGOS

Diante da repercussão de mensagens divulgadas em redes sociais, os Postos São Domingos vêm à público esclarecer sobre as questões levantadas. Hoje, os Postos São Domingos têm unidades nas cidades de Sobral, Fortaleza e Teresina. Em cada uma delas, a precificação de seus produtos depende de diversos fatores, tais como Custo das Distribuidoras, Frete, Licenças Ambientais, Impostos Municipais, Estaduais e Federais, obrigações de ordem trabalhista, entre outros custos específicos de cada região, que distinguem esses mercados. Sobral hoje possui um dos maiores mercados do segmento de combustíveis do Ceará, no qual nosso grupo representa cinco Postos no universo de aproximadamente quarenta postos de combustível, onde pregamos políticas de preço dentro das regras da legislação brasileira.





É importante esclarecer que os mercados mais populosos, como as capitais, têm uma maior oscilação de preços por diversos fatores, especialmente de acordo com políticas de atuação das Distribuidoras de Petróleo, que podem subsidiar o valor do combustível em alguns mercados como forma de ter uma maior competitividade, um movimento natural na economia. Outros grupos do segmento também possuem Postos em outras cidades, além de Sobral, comportando-se também de forma diferenciada.





Já em algumas cidades menores, tem se proliferado o surgimento de postos sem bandeira, que compram combustível de distribuidoras sem credibilidade reconhecida. Além disso, alguns destes empreendimentos se mantém longe do crivo das fiscalizações, o que faz com que se observem práticas como sonegação de impostos, funcionários sem registro, quantidades vendidas inferiores ao informado nas bombas e combustíveis fora de conformidade com a legislação brasileira. Tais fatores possibilitam que estas empresas trabalhem com custos inferiores aos de outras empresas do segmento. Esta situação incentivou a criação da campanha “COMBUSTÍVEL LEGAL”, que tem como objetivo esclarecer aos diversos setores da sociedade sobre a questão da ilegalidade no ambiente de combustíveis. Mais sobre o assunto no site : www.combustivellegal.com





Hoje presentes em três estados, o Grupo São Domingos têm orgulho de ser uma marca originalmente sobralense. Por este movo, trabalhamos para oferecer os melhores serviços no município de Sobral, garantindo que nossos clientes usufruam de produtos de qualidade e nas quantidades corretamente aferidas. Geramos mais de 400 empregos diretos na região, cumprindo todas as exigências legais do segmento, em sinal do reconhecimento de nossa responsabilidade social para com o município. Mesmo presentes em duas capitais, Sobral permanece como nosso centro administrativo, tendo o cliente sobralense nosso total compromisso.





Ficamos à disposição deste veículo de comunicação para maiores esclarecimentos.





Administração dos Postos São Domingos