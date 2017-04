NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria da Saúde, por meio de sua Assessoria de Comunicação, informa que após solicitação da população para avaliação de área onde foi constatada presença de um tipo de inseto com características semelhantes ao barbeiro uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi enviada ao local e fez a coleta dos insetos para avaliação morfológica no laboratório de entomologia do CCZ. A Secretaria da Saúde informa ainda que após avaliação realizada pela equipe de biólogos do laboratório, constatou-se que o inseto em questão não se trata de barbeiro, mas de outra espécie, da família dos pentatomídeos, de nome popular Maria-Fedorenta ou Percevejo. Sua proliferação ocorre no período de chuvas e devido o grande desmatamento da região próxima a Serra, estes insetos migram para a zona urbana em regiões onde há presença de plantas rasteiras ou árvores, porém não apresentam nenhum tipo de risco à saúde humana.