Nota de Falecimento - Professor Miguel Silva

É com muita tristeza que noticiamos o falecimento do professor MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA, conhecido por Miguel Silva. Professor titular do curso de Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Miguel Silva era um dos lideres do PCdoB em Sobral. Atualmente cursava um mestrado na Universidade Federal de São Carlos/SP.





Miguel perdeu a vida num trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 4 de abril, em Fortaleza. A moto em que ele estava com o também professor João Lúcio foi abalroada por um caminhão desgovernado na Av. da Abolição, na Praia de Iracema. Devido a gravidade do acidente, Miguel teve uma parada cardíaca e faleceu no local.