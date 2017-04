As imagens lamentáveis do cemitério do cemitério do distrito de Patriarca, em Sobral, mostram o completo abandono. As fotos não deixam margens às dúvidas, está tudo abandonado. Túmulos sujos, capela com telhado danificado, covas cobertas de mato e outros problemas.





Ressalta-se que há anos a Prefeitura não faz uma reforma no cemitério.





Confira as imagens do abandono do cemitério, que é de responsabilidade da Prefeitura de Sobral:

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas