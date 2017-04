O corpo de Victor Hannover Alves, filho do nosso querido amigo Olivando Alves, está sendo velado na Av. John Sanford, bairro Junco, na residência de seu pai, Olivando Alves. O corpo ficará lá até as 14h, em seguida seguirá para sepultamento na localidade de Ipueirinhas, no distrito de Jaibaras.





Que Deus Todo Poderoso dê conforto aos familiares e amigos neste momento de muita dor.