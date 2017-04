O QUE FAZER COM TANTO BANDIDOS EM SOBRAL?!

Recebi e repasso:

Estou enviando um vídeo de um assalto ocorrido no último sábado por volta de 12:30 do dia, na Rua João XXIII no Bairro Domingos Olímpio. Onde dois elementos a pé, disfarçados de coletores de lixo, abordaram uma dona de casa e a levaram para as dependências da casa e levaram: Uma moto

2017, de cor branca e de placa

4228, O2 capacetes, 03 celulares, 03 relógios, 02 alianças e R$ 800,00 em espécie. Vou lhe mandar o boletim de ocorrência para você pegar mais detalhes. O objetivo também é pedir a população a informação do paradeiro da motocicleta. Ligar para o 190."