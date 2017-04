COMUNICADO DO SAAE SOBRAL

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), comunica à população sobralense que no próximo sábado, dia 15 de abril, de 07h00 às 17h00, haverá uma paralisação temporária do fornecimento de abastecimento de água em virtude do serviço de manutenção e limpeza que será realizado na Estação de Tratamento de Água do Sumaré.





O SAAE-Sobral conta com a compreensão da população sobralense, pois esta ação se faz necessário para melhorarmos a qualidade do fornecimento e do abastecimento de água da cidade.





Evento: Serviços de manutenção da ETA Sumaré

Data: 15 de abril de 2017

Período: 07h00 às 17h00

Maiores informações: 88 – 3677.9130; 0800 2830.195





Fonte: Assessoria de Comunicação do SAAE – ASCOM