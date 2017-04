OUSADIA: Homem anuncia assalto diante de 3 viaturas da PM: “pensei que fosse brincadeira”, diz major

A ação chamou a atenção dos policiais pela audácia. Três viaturas estavam no local e flagraram a tentativa de assalto.

Um homem foi baleado na coxa em uma tentativa de assalto em frente a um hospital na Avenida Aguanambi, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5).





Segundo policiais que atenderam a ocorrência, ele ainda tentou tornar refém uma comerciante de rua e, depois, uma enfermeira, portando uma chave de fenda e uma faca. Foi quando foi atingido pelo agentes.





A ação chamou a atenção dos policiais pela audácia. Três viaturas estavam no local e flagraram a tentativa de assalto. “Nunca tinha visto isso na minha vida. Ele anunciou um assalto na frente da gente. Pensei que fosse uma brincadeira”, disse o major Hideraldo Bellini, comandante da 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar (3ª CIA/8º BPM). Os policiais foram acionados por causa de uma briga entre um homem e seguranças do hospital.





O homem foi identificado como Gilson Sousa Machado, de 24 anos. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Os policiais notaram sinais que indicavam que ele estava sob efeito de drogas.





Com Gilvan, a Polícia Militar encontrou uma mochila com vários objetos, que se acredita terem sido frutos de crimes. Também foram apreendidas pedras de crack. Gilvan afirmou ser inocente à reportagem do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro. Ele disse ser natural do Piauí e que pegaria um ônibus para ir a São Paulo.





Com informações do portal Tribuna do Ceará