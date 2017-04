PARABÉNS A TODOS OS POLICIAIS CIVIS

A Polícia Civil é uma instituição histórica que possui função de polícia judiciária nos estados do Brasil. De acordo com a Constituição Federal de 1988, sua função é realizar a segurança pública para que a ordem pública seja mantida.





Os governadores dos estados são os responsáveis pela polícia civil, e ela possui ainda as funções de apurar as infrações penais, com exceção das militares. O Brasil possui 27 polícias civis, sendo que cada uma delas corresponde aos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal.





O Dia da Polícia Civil é comemorado em 21 de abril no Brasil.