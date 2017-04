Quase acontece uma tragédia na cidade de "Palmas"! Devido ao período chuvoso e a falta de estrutura no mercado público da cidade de Coreaú, parte do teto e da parede desabaram, atingindo uma mulher que estava na calçada. A vítima foi identificada como Fransquinha do Dico. O fato aconteceu na noite de ontem (1). A mulher foi socorrida para o hospital local, pois sofreu várias lesões.