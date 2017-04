O corpo do pescador Elias Alves Ribeiro foi encontrado na manhã desta quinta-feira nas água do açude Santo Antônio, no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. Elias saiu para pescar no dia de ontem e não mais voltou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, realizou buscas e encontrou o corpo na manhã de hoje.





As informações dão conta de que o pescador tinha epilepsia, onde possivelmente tenha causa sua morte .