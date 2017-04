PM é baleado em tentativa de assalto na Messejana e dois suspeitos terminam presos

Policial estava de folga e sofreu 4 tiros no embate com os criminosos dentro de uma clínica de fisioterapia.





Um policial militar que estava de folga reagiu a um assalto, no bairro Messejana, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (24), e sofreu quatro tiros. Dois suspeitos de participar da ação criminosa foram presos em seguida, segundo informações da Polícia Militar do Ceará.





De acordo com a nota emitada pela PM, o policial estava em uma clínica de fisioterapia quando viu um indivíduo anunciando o assalto e o rendeu. Entretanto, o militar foi surpreendido por mais três criminosos que davam apoio à ação e foi alvejado com quatro tiros na região do tórax.





PM é socorrido; dois são presos





O PM, que não teve o nome divulgado pela Instituição, foi socorrido e levado ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha da Messejana), para ter as balas removidas. Segundo a Polícia Militar, ele não corre risco de morte.





A Polícia foi acionada e começou a perseguição à quadrilha que planejava o assalto. Lucas Dario Oreano, de 19 anos de idade, e Wellington Henrique Nascimento da Silva, 24, foram alcançados enquanto fugiam em uma motocicleta e foram presos.





Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre 38, que foi levado junto aos presos para o 30º DP (Conjunto São Cristóvão), da Polícia Civil.





Fonte: Diário do Nordeste