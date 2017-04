POLÊMICA: Ivo Gomes desrespeita jornalista e chama deputado Moses Rodrigues de coronel

Na 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Sobral, o prefeito não ficou contente com uma pergunta feita e partiu para o ataque.





O jornalista Matheus Salvany, do site Sobral News, esteve, nessa quarta-feira (5), presente na 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Sobral, promovida pela Prefeitura do Município.





Ao fazer uma pergunta ao prefeito Ivo Gomes, sobre se ele era contra ou a favor do Uber, se liberaria o aplicativo de celular que possibilita pessoas comuns em seus próprios carros a transportarem passageiros mediante pagamento, como se fosse um táxi, o prefeito não respondeu à pergunta, desrespeitou o jornalista e ainda chamou o deputado federal Moses Rodrigues de coronel, que trata que os vereadores de sua base no chicote.





A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira (4), um projeto de lei que autoriza a atuação de aplicativos de transporte, como o Uber, deixando a cargo das Prefeituras regulamentar os serviços.





No entanto, logo após a aprovação do texto articulado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), deputados aprovaram, por 226 votos a 182, uma emenda que retira da matéria o trecho que estabelece que transporte individual de passageiros é uma atividade de natureza privada, transformando em atividade similar ao táxi, sob concessão pública.





