Polícia Civil apreende 43 quilos de drogas em quatro operações

Ações da Polícia contra o tráfico resultaram na prisão de cinco pessoas e na apreensão também de armas de fogo, munição e veículos.

Cerca de 43 quilos de drogas foram apreendidas em quatro operações desencadeadas pela Polícia Civil em Fortaleza e sua Região Metropolitana, na semana passada. Além disso, armas, munições, veículos e objetos utilizados na venda e distribuição dos entorpecentes foram apreendidos com cinco pessoas detidas pelos inspetores da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).





A primeira operação aconteceu no bairro Alto da Balança, na Capital, onde o jovem identificado como Artur Barbosa da Silva Filho, 23 anos, foi detido com cerca de 32 papelotes de cocaína prontos para serem vendidos naquela comunidade. Logo depois, os policiais da DCTD foram ao bairro São João dos Tauape e ali encontraram um depósito de drogas. Não havia ninguém no local, mas durante as buscas no local, os agentes encontraram, nada menos, que 21,4 quilos de maconha prensada e mais meio quilo de cocaína.





Mais drogas

A terceira ação policial aconteceu no bairro Maraponga, onde dois homens foram capturados após investigações sigilosas. Eles estavam com cerca de dois quilos de maconha e 400 gramas de cocaína. Por último, os policiais da DCTD foram ao bairro Cigana, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e ali apreenderam 19,3 quilos de maconha.

Os cinco presos na operação foram autuados em flagrante na DCTD por crimes como tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo. Todos já foram encaminhados à perícia Forense do Ceará (Pefoce) para exames e agora aguardam transferência para o Sistema Penitenciário.