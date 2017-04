POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ABUSAR SEXULAMENTE DE CRIANÇA DE APENAS 5 ANOS DE IDADE

A história se repete, mais um homem foi preso por força de determinação judicial, preventivamente, por ser suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de apenas cinco anos de idade. Trata-se da pessoa de nome Francisco Antônio de Souza, popularmente conhecido por Chico do Pedão. O fato aconteceu dentro de uma creche, a qual fica localizada na sede do município de Moraújo-CE.





Segundo apurou este blog, o suspeito, que é vigia de uma creche, no dia 29/03/2017, por volta das 19h00min, teria convidado a vítima para entrar na referida creche e jogar dominó com ele. A criança aceitou o convite, entrou na aludida creche, ocasião em que o suspeito começou a acariciar a menor, chegando a tocar com a mão o órgão genital da criança.





A mãe da vítima sentiu falta dela e saiu a sua procura, chegando a encontrar a menina no interior da mencionada creche. Assim que chegou a casa, a mãe da ofendida logo questionou a criança se a pessoa de nome Francisco Antônio de Souza teria feito alguma coisa com ela, recebendo a resposta da menina de que ele teria acariciado a genitália da ofendida.





Diante desse fato grave, a mãe da vítima procurou ajuda ao psicólogo da cidade de Moraújo-CE. Este, ao perceber a gravidade do caso, acionou imediatamente o conselho tutelar de Moraújo-CE, que agiu rápido, levando esse fato hediondo ao conhecimento da autoridade policial, representada pela delegada Ellen Albuquerque de Oliveira, que rapidamente instaurou o competente procedimento policial, Inquérito Policial, ouviu várias testemunhas, e representou pela prisão preventiva do suspeito acima referido, sendo tal representação aceita pelo poder judiciário, que decretou a custódia preventiva do autor do fato acima citado, o qual encontra-se recolhido a cadeia pública de Moraújo-CE a disposição da justiça.





Fonte: Sobral 24 horas