Polícia Civil desarticula quadrilha que clonava cartões

Cinco pessoas foram presas. O bando também é acusado de comercializar veículos roubados.

Uma investigação feita por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) prendeu cinco suspeitos de atuarem com a comercialização de veículos roubados e clonagem de cartões. O grupo foi capturado nesta quinta-feira (06), em Fortaleza.





O bando desarticulado é formado por Allyson Santos Oliveira (40), que responde por uma contravenção penal, Jose Olavo da Costa Ferreira (30), que responde por receptação, Carlos Henrique Pereira Ferro (28), que não possuía antecedentes criminais, Edynetto Barbosa Machado (23), conhecido como “Dida”, que responde a quatro procedimentos policiais, sendo dois por roubo e os outros por crimes contra a administração pública, e Francisco Kewerson Furtado Gomes (22), conhecido como “Francês”, que não possuía antecedentes criminais e era o chefe do bando.





O primeiro a ser capturado foi Olavo, após os policiais receberem informações de que ele negociava um veículo Corolla de cor preta, blindado, roubado e adulterado. Ao ser abordado, ele confessou o esquema planejado com um homem identificado como “Francês” para o automóvel, que seria comercializado para outra pessoa.





Dando continuidade às diligências, os investigadores chegaram a um condomínio no bairro Salinas, onde “Dida”, apontado como comparsa de “Francês”, foi capturado. Ele e os outros suspeitos foram rendidos em seu apartamento. No imóvel, os agentes de segurança flagraram vários computadores ligados, documentos e vários cartões de crédito, uma máquina de copiar trilha de leitora de cartão e uma maquineta. Durante buscas na residência, os policiais também encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e munições. Carlos estava no local e “Francês” e Alisson foram pegues ao chegarem. Eles ainda tentaram fugir, sem êxito.





O grupo clonava inclusive cartões internacionais, e a Polícia Civil acredita que eles podem ter aplicado golpes em estrangeiros que tiveram cartões roubados em Fortaleza. A investigação continua para tentar descobrir há quanto tempo o grupo atuava.





Eles foram encaminhados à sede da DRFVC e autuados em flagrante por estelionato, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e na Lei das Organizações Criminosas.