POLÍCIA MILITAR DE MASSAPÊ PRENDE DOIS ACUSADOS DE HOMICÍDIO

Policiais Militares efetuaram a prisão de dois indivíduos acusados do homicídio que vitimou Gelson Bezerra do Nascimento, ocorrido no dia 02.03.2017, em Massapê.





A prisão aconteceu na data de ontem (5), por volta das 20:30h no bairro Cohab do Cruzeiro, em Massapê. Os acusados presos foram: Francisco Rodrigues Dias, vulgo Adriano, foi preso nas proximidades do hospital municipal; o outro preso foi identificado como Francisco Mateus Viana Brandão, foi preso em uma residência ao lado de sua casa.





Os indivíduos estão na cadeia pública de Massapê à disposição do Poder Judiciário.





Os Policiais responsáveis pelas prisões foram: Sargento Paulo César, Sargento Lobato, Cabo Freitas, Soldado Liberato e Soldado Bárbara.

Fonte: Sobral 24 horas