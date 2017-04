POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA CAPTURA FUGITIVO DA JUSTIÇA

Na data de ontem (17), por volta das 14h, PMs da cidade de Meruoca foram informados que no distrito de Camilos se encontrava homiziado um indivíduo foragido da justiça. Os policiais de plantão: Subtenente Teixeira e o Soldado Fernandes e com o apoio da composição policial de Alcântaras (Sargento Jorge, Soldados Gomes e Lopes) Dirigiram-se ao local da denúncia, fizeram um cerco na região e lograram êxito na captura do indivíduo identificado por Francisco Edvaldo Duarte de Amorim, 22 anos, residente no residencial Nova Caiçara, Sobral. Com o indivíduo foi apreendido uma foice, um canivete e uma pequena porção de maconha. O fugitivo capturado foi encaminhado à Penitenciaria de Sobral. Francisco Edvaldo possui uma vasta ficha criminal por roubos e violência doméstica.

Fonte: Sobral 24 horas