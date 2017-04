POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DROGA NA CIDADE DE UBAJARA

No final da tarde de sexta-feira (6), uma patrulha do BPRAIO realizava patrulhamento ostensivo no bairro São Sebastião, na cidade de Ubajara, quando foi visualizado uma mulher em atitude suspeita, que ao ver os policiais militares tentou se desfazer de algum objeto. Os policiais ao realizar buscas no local, encontraram várias gramas de Crack, além de uma certa quantia em dinheiro.





Izabel Eugênia Silva Dantas, foi conduzida e apresentada na Delegacia Municipal de Ubajara para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190