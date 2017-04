SOBRAL-CE: POLICIAIS DO RAIO APREENDEM PISTOLA DE USO RESTRITO

Na noite de sexta-feira, 14, uma Equipe do BPRAIO realizava patrulhamento ostensivo pelo Bairro Alto do Cristo, quando nas proximidades da CONAB, os policiais militares abordaram uma dupla de homens em atitude suspeita, pilotando uma motocicleta.





Durante abordagem policial foi encontrada com a dupla, uma Pistola Canik TP9V2 9 mm, com dois carregadores e dez munições intactas, além de uma motocicleta Honda CG Fan Preta de Placa final 2899 que havia sido tomada de assalto na mesma noite no Distrito de Patriarca.





A dupla foi identificada como Rafael Marques de Lima, 22 anos e um menor de idade, os mesmos iriam tentar matar um desafeto naquela mesma noite.





O material apreendido e os acusados foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos.





Fonte: Sobral 190