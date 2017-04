POLICIAIS DO RAIO CUMPREM MANDADO DE PRISÃO NO BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS

Na manhã de ontem, 04, uma patrulha policial do grupamento PRAIO foi verificar uma denúncia anônima de uma residência no bairro Coração de Jesus, onde possivelmente estaria havendo comercialização de entorpecentes. Ao chegar no local, os policiais encontram um home com mandado de prisão em aberto, nada de ilícito foi encontrado.





Francisco Ari Mendes Carneiro, 20 anos, foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral, para realização dos procedimentos cabíveis.





Com informações de Sobral 190