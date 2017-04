POLICIAIS DO RAIO PRENDE INDIVÍDUO ACUSADO DE ASSALTO EM SOBRAL

Policiais do grupamento RAIO foram informados via CIOPS da ocorrência de um assalto na Avenida do Contorno. Dois indivíduos em uma motocicleta de placa HWM-2737 estavam praticando assaltos naquela área. Os PMs estavam realizando diligências, quando foi repassado pela frequência que os elementos teriam feito outro assalto no bairro Tamarindo. Momentos depois, na Rua São José, os policiais avistaram a motocicleta em frente uma residência. Os policiais foram averiguar e um elemento com as características repassadas foi localizado. O indivíduo identificado por Vandernilson Aragão Ripardo, 20 anos, natural de Sobral, residente no bairro Sumaré, confessou o assalto e foi conduzido para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais. O segundo suspeito ainda não foi localizado.





O pai do acusado preso foi até a Delegacia e devolveu os objetos roubados pelos filho.