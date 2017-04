Policiais do RAIO prendem bandido que ameaçou secretário da Segurança pelas redes sociais

Lemoel da Silva Santos havia desafiando o secretário André Costa após este dizer que a Polícia iria ocupar todos os territórios dominados por facções e traficantes de drogas.





Policiais Do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), prenderam neste fim de semana um bandido que vinha sendo procurado há várias semanas, após ele postar nas redes sociais ameaças de morte ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, delegado federal André Costa.

Lemoel foi capturado com uma pistola, dois carregadores, muita munição e celulares

A prisão de Lemoel da Silva Santos, 21 anos, ocorreu após denúncias anônimas chegadas às autoridades. Em poder dele, a Polícia apreendeu uma pistola, dois carregadores, 32 munições, além de dois celulares. O local da prisão não foi divulgado pelas autoridades. Sabe-se, no entanto, que ele foi encaminhado a uma delegacia plantonista da Capital onde acabou autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.





Na ficha criminal de Lemoel da Silva Santos consta que ele já responde por diversos delitos, entre eles, três casos de assaltos (roubo), além de receptação, formação de quadrilha, uso de documento falso e crime de trânsito.





Ameaças





Foi através das redes sociais que o acusado endereçou ameaças ao secretário da Segurança, há cerca de um mês. O titular da SSPDS respondeu à altura, também usando as redes sociais. O caso ocorreu após declarações do secretário de que a Polícia iria ocupar todos os territórios que estariam sendo controlados por facções criminosas e traficantes de drogas e armas.





Logo após participar ativamente da “Operação Marco Zero”, quando a Polícia ocupou a Barra do Ceará e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) montou um acampamento no Morro de São Tiago, antes ocupado por traficantes, as mensagens contra André Costa começaram a aparecer e em uma delas Lemoel surgiu como o autor. Desde então, era procurado.





Fonte: Cearanews7