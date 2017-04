POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM ACUSADO DE ASSALTO EM SOBRAL

Por volta das 11h de ontem, dois homens armados com armas de fogo em uma motocicleta realizaram assalto a funcionários de uma concessionária de automóveis nas proximidades do Conjunto Grajaú.





Policiais Militares do grupamento, realizando diligências conseguiram identificar um dos acusados e apreenderam a motocicleta utilizada no assalto. Arlison Kilder Sousa da Silva, 21 anos, foi preso no Bairro Terrenos Novos, pilotando uma motocicleta Honda Fan vermelha de placa NVA-7053/Ce.





O suspeito foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral onde confessou o crime e ainda foi reconhecido pelas vítimas.

Fonte: Sobral 190