POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MOTOCICLETA TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL!

Mais uma moto foi recuperada pelos policiais do grupamento RAIO!

Durante todo o dia de ontem, 03, patrulhas do BPRAIO intensificaram ações no Bairro Vila União na periferia de Sobral. Pela manhã uma motocicleta Honda Bros foi recuperada após ser encontrada em um matagal próximo a uma pista de motocross no Bairro.





No final da tarde em abordagens a pessoas em atitudes suspeitas na quadra do bairro, foi cumprido um Mandado de Prisão em desfavor de John Kennedy de Sousa Frota, 23 anos.





Os dois procedimentos foram apresentados a Delegacia 24h de Sobral.

Fonte: Sobral 190