VÍDEO: Policial foge aterrorizado ao encontrar rato em corredor e viraliza na web

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um policial leva um susto e sai correndo com a mão no peito ao deparar com um rato no corredor de uma área da delegacia em São Petersburgo, na Flórida (Estados Unidos).





Nas imagens, divulgadas pelo departamento policial, o oficial aparece no final de um corredor. Quando ele caminha em direção ao local onde está a câmera, acaba encontrando com o roedor. Assustados, cada um corre em uma direção.





Mais aliviado, o policial ainda volta ao local para tentar encontrar o rato, sem saber que ele já havia entrado por baixo de uma porta no final do corredor.





Publicado recentemente na internet, o vídeo chegou a mais de 137 mil visualizações e causou risadas. "Eu sei o que ele está pensando: lidar com ratos enormes não faz parte do meu trabalho'", brincou um internauta.

Via Rede TV Uol