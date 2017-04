Policial militar revoltado saca arma pra médico dentro de hospital público no DF

Um vídeo que mostra um policial militar e um médico do Hospital Regional de Santa Maria envolvidos em uma tensa discussão gerou tamanha repercussão e virou caso de polícia.





Entenda:





Segundo informações da Secretaria de Saúde, o PM estava acompanho seu filho no hospital, e ao receber a informação de que a cirurgia do filho teria sido adiada, ele se revoltou, não aceitando a situação sacou uma arma, com a intenção de intimidar o médico, que seria o como “chefe da ortopedia”, como notasse no vídeo.





Antes de sacar a arma, o policial diz ao médico: “Você não sabe com quem está falando”. O médico, então, responde: “Você é um bosta”. Nesse momento, o PM retira a pistola da cintura, em meio a pacientes, médicos e seguranças do hospital. “Fala agora que eu sou um bosta”, diz o policial, enquanto aponta a arma para o médico. “Estou falando com você numa boa, por quê você não chega e fala comigo?”, continuou o policial, com a pistola em punho.





Uma nota divulgada pela Secretaria de Saúde informou que o paciente, filho do policial militar estava com operação para o período da manhã, mas teve de ser adiada para 12h, pois outro paciente em estado grave teria dado entrada no hospital.





Veja o vídeo:

Fonte: Correio Braziliense e Metrópoles