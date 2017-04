Prefeitura de Sobral garante ajuda de R$ 300 mil para o Guarany S. C.

A Prefeitura de Sobral vai doar para o Guarany de Sobral participar do Campeonato Brasileiro – Série D, R$ 300 mil. A reunião que confirmou a doação estavam presentes; Paulo Vasconcelos (Presidente de CM), Mardônio Cavalcante (presidente do clube) e o secretário de esportes Igor Bezerra.





A primeira parcela será de R$ 150 mil, dinheiro suficiente para garantir as contratações para formação do elenco. O prefeito também garante que o restante será repassado logo que o time ganhar a primeira partida num montante de R$ 25 mil. Caso empate receberá R$ 12.500,00. Durante está semana será enviando projeto para Câmara de Sobral que autoriza convênio com a SAG.





Via Wilson Gomes