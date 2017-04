PREOCUPANTE: Adolescente se mata após o "Desafio da Baleia Azul"

A Polícia Judiciária Civil (PJC) investiga a morte de uma adolescente de 16 anos, encontrada morta dentro de uma lagoa na cidade de Vila Rica (1.259 km de Cuiabá), na manhã desta terça-feira (11). Existe a suspeita de que a menina tenha cometido suicídio por conta de um jogo chamado de ‘Desafio da Baleia Azul’, onde o objetivo é fazer com que os adolescentes realizem uma série de missões chocantes e, no fim, tirem a própria vida.





A assessoria de imprensa da Polícia Judiciária Civil (PJC) informou que a adolescente havia desaparecido às 03 horas. Familiares contaram que ela teria deixado uma carta, avisando que cometeria o suicídio por conta do desafio. O corpo da menina foi encontrado por volta das 14 horas desta terça-feira, dentro de uma lagoa na cidade.





O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer a retirada do corpo. Os chinelos da jovem foram encontrados ao lado da lagoa, o que indicou o local. A principal linha de investigação da polícia vai de acordo com o que está sendo veiculado até o momento, de que o suicídio tenha sido por conta do desafio.





O celular da vítima foi apreendido e passará por perícia. A carta deixada para a família também está com a polícia, que analisará o documento. A mãe ainda contou que a menina começou a fazer cortes no braço, há aproximadamente dois meses. Na carta, ela teria explicado que o suicídio seria por conta do jogo.





"Desafio da Baleia Azul"





Ainda não se sabe ao certo onde o ‘jogo’ teria se iniciado. Porém, acredita-se que ele venha da Rússia. O desafio funciona da seguinte forma: o ‘curador’ (controlador do jogo) envia diariamente, por 50 dias, um desafio, sempre às 4h02 da madrugada, para um grupo de pessoas, sob a pena de serem expostas na rede.

Os jogadores, que estão sendo controlados, devem postar em suas redes sociais uma prova de que completou o desafio. Ao todo, são 50 tarefas, sendo que na última a pessoa precisa tirar a própria vida. No Youtube, diversos vlogers já ‘aderiram’ ao ‘Desafio da Baleia Azul’ e incentivaram seus seguidores fazê-lo.





Fonte: CenarioMT