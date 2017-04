QUAL A SOLUÇÃO PARA O TRÂNSITO CAÓTICO DE SOBRAL?

Os brasileiros gastam, em média, 100 minutos dos seus dias no caminho de ida e volta do trabalho. Se esse mesmo tempo fosse empregado na produção, o país teria um ganho de bilhões todos os anos.





O trânsito em Sobral não é diferente das grandes cidades do Brasil, pois o caos se instala na "Princesa do Norte" nos horários de pico, principalmente na Av. Dom José e Av. Dr. Guarany. As citadas vias ficam em uma área compreendida por colégios e faculdades.





Qual seria a solução para melhorar o trânsito em Sobral?





Fonte: Sobral 24 horas