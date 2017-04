Santa Casa de Sobral divulga plano de contingência para Semana Santa

Visando manter a qualidade dos serviços prestados à população e orientar todos os setores internos acerca da possibilidade de eventos adversos durante os finais de semanas e feriados, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral divulgou nesta segunda-feira (10) o plano de contingência para o período da Semana Santa. O hospital funcionará em regime de plantão durante o feriado, que se inicia na quinta-feira (13) á partir das 13h, com atendimento normal para as emergências adulta e obstétrica. Os serviços de imagem de emergência também estarão disponíveis. O setor de hemodiálise e as enfermarias atenderão seguindo escala de plantão.





As cirurgias de emergência acontecerão normalmente, já as eletivas seguirão agendamento prévio. O ambulatório estará fechado para consultas, retornando apenas na segunda-feira (17). Os setores administrativos estarão de recesso durante o feriado, exceto aqueles que também trabalham em regime de plantão. Na segunda-feira todos setores atuarão normalmente.





O diretor administrativo da Santa Casa, Zózimo Medeiros, destaca que o plano de contingência é um novo método que objetiva aumentar a eficiência e diminuir os riscos hospitalares. O encontro reuniu ainda a diretora de enfermagem, Lucila Albuquerque, além de todos os coordenadores da assistência.





O documento é apresentado sempre nos períodos de festas e em feriados prolongados. Além da Semana Santa, há esquemas especiais durante o Carnaval, no Natal e no Réveillon.