"Se quiser dar opinião, compre uma emissora de televisão"; disse Silvio Santos à Rachel Sheherazade no Troféu Imprensa

Sempre muito sincero e direto, no último domingo (9), durante a apresentação do Troféu Imprensa, Silvo Santos deu bronca na jornalista e funcionária da casa Rachel Sheherazade para que ela parasse de fazer comentários políticos no SBT, e que ela foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião.





Enquanto Sheherazade ria constrangida, ela ainda tentou responder que Silvio a teria contratado para opinar. Silvio não deixou barato e retrucou: “Não. Eu contratei você para você continuar com sua beleza e com sua voz para ler as notícias do teleprompter. Se quiser, compra uma estação de televisão e faz a bagunça que vocês quiserem. Na internet, você pode fazer o que quiser. Combinei com o Danilo que a partir de agora ele só vai elogiar os políticos”.

Rachel Sheherazade e Silvio Santos em cerimônia do Troféu Imprensa





Fonte: Curta Mais e Época Negócios.